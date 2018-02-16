SURVİVOR'DA KADIN YARIŞMACILAR BAYGINLIK GEÇİRDİ!
Survivor 2018'de, Gönülüler takımı ödül oyununu kaybettikten sonra adaya dönerken açlığın ve deniz yolculuğunun etkisi ile 3 kadın yarışmacı baygınlık geçirdi.
Survivor 2018'de zorlu koşullarda yarışan Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ünlülerin galibiyeti ile sonuçlanan oyunda, Gönüllüler dönüş yoluna geçtiklerinde rahatsızlık yaşamaya başladı. Adaya geldiklerinde 3 kadın yarışmacı baygınlık geçirdi.
KADIN YARIŞMACILAR FENALAŞTI
Survivor'da adadaki hava şartları nedeni ile zorluk yaşayan Gönüllü yarışmacılar, ödül oyununu kaybettikten sonra botla adaya döndü. Dönüş yolunda açlığın üzerine deniz tutması eklenince Gamze Aksu, Funda Alkayış ve Gizem Kurtulan adaya döndüklerinde fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Almanya'da Güvenlik Skandalı! Pkk'lı, Başbakan'ın 2 Metre Önünde
- Erdoğan-Tillerson Görüşmesi 3 Saat 15 Dakika Sonunda Bitti
- Beştepe'de Kritik Buluşma! Erdoğan, 3 Saattir Tillerson İle Görüşüyor
- Afrin'de İki Sıcak Çatışma! Yaralılarımız Var
- Tüyleri Diken Diken Eden Görüntü! Afrin Gazisini Binler Karşıladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Lübnan Ziyaretinde Salonda Tek Başına Bekletilen Abd'li Bakan Tillerson Rezil Oldu
- Öğrencisi İle İlişkiye Giren Tarih Öğretmeni Tutuklandı
- Sivrisinek Soktu, Yatalak Kaldı!
- Her Şey Başlık Parası İçin! Erkek Kılığına Girip İki Kadınla Evlendi
- 2 Yaşındaki Çocuk Annesinin Gözleri Önünde Tren Raylarına Atladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar