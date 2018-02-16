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Survivor'da kadın yarışmacılar baygınlık geçirdi!

SURVİVOR'DA KADIN YARIŞMACILAR BAYGINLIK GEÇİRDİ!

Survivor 2018'de, Gönülüler takımı ödül oyununu kaybettikten sonra adaya dönerken açlığın ve deniz yolculuğunun etkisi ile 3 kadın yarışmacı baygınlık geçirdi.

Tarih : 16 Şubat 2018, 00:30
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Survivor 2018'de zorlu koşullarda yarışan Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ünlülerin galibiyeti ile sonuçlanan oyunda, Gönüllüler dönüş yoluna geçtiklerinde rahatsızlık yaşamaya başladı. Adaya geldiklerinde 3 kadın yarışmacı baygınlık geçirdi.

KADIN YARIŞMACILAR FENALAŞTI

Survivor'da adadaki hava şartları nedeni ile zorluk yaşayan Gönüllü yarışmacılar, ödül oyununu kaybettikten sonra botla adaya döndü. Dönüş yolunda açlığın üzerine deniz tutması eklenince Gamze Aksu, Funda Alkayış ve Gizem Kurtulan adaya döndüklerinde fenalaşarak baygınlık geçirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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