SURVİVOR'DA HAKAN HATİPOĞLU'NUN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU!
Survivor Gönüller takımında Hakan Hatipoğlu ve Gamze Aksu'nun yerine gelen iki isim belli oldu.
Survivor Gönüllüler takımında Gamze'nin yerine yedeklerden İpek takıma katılırken, Hakan'ın yerine ise Emre geldi. Survivor'ın yeni yarışmacıları İpek ve Emre, Cuma akşamı yayınlanan bölümde ödül oyunu öncesinde takımlarına katıldı.
İPEK YAŞAR KİMDİR?
İpek Yaşar'ın doğum tarihi hakkında henüz bir bilgi yok. CrossFit sporucu olan ve Instagram da binlerce takipçisi bulunan İpek Yaşar, Gamze Firuze Aksu yerine Survivor 2018'e katıldı. Survivor 2018'e iki gönüllü ve iki All-Star yarışmacının daha önceden dahil olacağını açıklanmıştı.
CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.
HAKAN'IN YERİNE GELEN İSİM YAŞAR
Emre ise aslen Adanalı ancak Eskişehir'de yaşıyor. Oldukça iddialı konuşan Emre, 'Şimdiden daha buradki ortamın içinde kendimi hissettim ve adapte oldum. Ben sınırlara karşı doğdum. Elimden geleni ardıma koymam' dedi.
Kaynak: haberinburada
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