TV 8'in sevilen yarışması Survivor'ın yeni bölümünde tansiyon yine yükseliyor. All Star ve Gönüllüler arasındaki oyunda yarışmacılar arasındaki gerilim dorukta.

TURABİ ADEM ARASINDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR

Survivor 2018 yeni bölümünde iki takım arasındaki ödül oyunu heyecanlı anlara sahne oluyor. Adem ve Turabi arasındaki gerilim artıyor. Turabi Adem için "O benim için klavyedeki boşluk tuşu gibi. Çok yer kaplıyor, ama boş işler" ifadelerini kullanıyor.

NAGİHAN DAHA FAZLA DAYANAMIYOR

Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm tanıtımında All Star takımının yeni yarışmacısı Berna'yı çağırıyor. Yeni bölüm kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. Nagihan, Sahra ile kavga ediyor.

Kaynak: haberinburada