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survivor'da flaş iddia!

SURVİVOR'DA FLAŞ İDDİA!

Survivor 2016'da ilk iki elenme adayının Atakan ve Yunus Günçe olmasının ardından dokunulmazlık oyunu öncesi ilginç hesaplar başladı.

Tarih : 06 Mayıs 2016, 09:39
Puan Ver : Survivor'da Flaş İddia!(5.8/10)15


TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programının yorumcusu Hakan Hatipoğlu, geçen hafta dokunulmazlık oyununu kaybederek Atakan Arslan ve Yunus Günçe'yi ilk eleme adayı olarak çıkartan ünlüler takımında özellikle Atakan ve Ezgi'nin, sergileyecekleri performanslarla önümüzdeki hafta dokunulmazlık oyununu ünlüler takımına kazandıracaklarını iddia etti.



Hatipoğlu, "Gönüllüler arasında Yunus'un karşısına İbrahim dışında kim çıkarsa çıksın Yunus gider. Atakan ile Ezgi inanılmaz bir performans gösterecektir ki, Ezgi potaya çıkmasın. O yüzden ben ünlülerin bu dokunulmazlığı alacağını ve gönüllülerden 2 veya daha fazla kişinin yazılacağını düşnüyorum" ifadelerini kullandı.  








Etiketler: Survivor  Da  Flaş  İddia    haber

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