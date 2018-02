TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da dün akşam yapılan ilk eleme gecesinde Gönüllüler takımından Marcus, Yağmur ve Cumali eleme potasındaydı. Survivor 2018'de elenen isim Marcus oldu.

SURVIVOR 8. BÖLÜMDE KİM ELENDİ?

Survivor 2018'de ilk elenen isim belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında elenen isim Marcus oldu.

SURVİVOR'A VEDA EDEN İSMİN SON SÖZLERİ: ÇOK ÜZÜCÜ

Marcus elendikten sonra şu sözleri söyledi: "Siz söylemeden önce biraz içime doğdu ama olasılığı uzak bir ihtimal gibi geldi. Seyircilerin kararı... Onlarla daha fazla tanışma imkanı bulamadım heralde. Hoş bir duygu değil tabi. Daha yeni başlıyorduk, yeni ısınmıştım. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Gerçekten çok üzücü..."

SURVIVOR MARCUS KİMDİR?

Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami'de tamamlamıştır. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California'ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul'da yapmakta olduğu işini devam ettirmiştir. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir. Her şeyi geride bırakıp Survivor'a gittiğini ifade eden Marcus, sosyal paylaşım platformunda şu ifadelere yer vermiştir; "Evi ve yasamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabasi ama şu an zaman macera zaman" Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekiyor.

ADRİANA'NIN DEDİĞİ ÇIKTI

Adriana Lima ile arkadaş olan Marcus herkesi şaşırtmıştı. Acun Ilıcalı, Adriana Lima'nın geçtiğimiz günlerde Marcus'un dayanamayacağını ve iki günde eleneceğini söylemişti. Adriana'nın dediği de çıkmış oldu.

Kaynak: haberinburada