

Survivor 2016'da elenen Yunus Günçe, karar sonrası neler söyledi? İşte dün geceki konsey sonrası Günçe'nin sözleri:







Zordu demeyeceğim. Aptal biri değilim ben, zor olacağını tahmin edebiliyordum. Şimdi 4 ay önce başladık, aslında başladığımız şey bir yolculuk. Kendime göre butik bir Survivor yaşamaya çalıştım. Başka şeyler anlatmaya çalıştım. Yani Survivor'da tek bir metot olmadığını göstermeye çalıştım. Kendimi doğru ifade edebildim mi insanalara ulaşabildim mi onun muhakemesini ben yapamam.







"GÖNLÜMÜ KAZANDINIZ"







Sizinle görüştüğümüz zaman son görüşmede belki hatırlarsınız odada bana "Yunus yıllardır seni takip de ediyoruz ve katiletin hiç bozmadın" dediniz. İşte o an benim gönlümü kazandınız Sayın Ilıcalı. Bu çok önemsediğim bir kelime benim. Kalite. Umarım aynı izlenimi tekrar bırakmışımdır Survivor'da.







AŞK VE NEFRET İLİŞKİSİ OLDU







Çok iyi geldi bana Survivor. En kötüyken bile çok güzeldi aslında. Survivor ile aramda aşk ve nefret ilişkisi oldu. Çok güzeldi burada olmak. İyiki gelmişim. Buraya gelme teklifi alan arkadaşım olursa "Mutlaka git" derim. Eyvallah.







Burada olmak çok güzeldi. Burada öğrendiklerimi bir ömür boyu kullanacağım. 40 yaşımdan sonra hala keşfetmediğim yerler olduğunu öğrendim kendi içimde. Şimdi onları kullanacağım.