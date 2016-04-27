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survivor'da elenen isimden duygusal sözler

SURVİVOR'DA ELENEN İSİMDEN DUYGUSAL SÖZLER

Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı dün herkes tarafından merakla bekleniyordu. Survivor'da kimin elendiği geç saatlerde belli oldu.

Tarih : 27 Nisan 2016, 09:26
Puan Ver : Survivor'da Elenen İsimden Duygusal Sözler(5/10)3


Survivor'da kimin elendiği ortaya çıkar çıkmaz sosyal medyada Semih fırtınası esti. Survivor'da bu hafta elenecek adaylar listesinde bulunan Semih elenmeyince hayranları sosyal medyayı adeta salladı. Tuğba Özay ise Survivor'dan ayrılırken duygusal anlar yaşadı. Survivor'da Acun Tuğba Özay'ın elendiğini açıklamasının ardından Özay hakkında onu biraz da olsun mutlu edecek sözler söyledi.



TUĞBA ÖZAY GİDECEĞİMİ HİSSETTİM



Survivor'da eleme sonrası hislerini dile getiren Tuğba Özay, "Gideceğimi hissetmiştim Atakan'a söyledim" dedi. Özay, Nagihan'ı kastedererek, "Güzel bir dostluk yaşadığımı düşünmüştüm sonrasında o da bozuldu" dedi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Tuğba Özay umarım ülkeme döndüğüm zaman sokakta insanlar bana "Tuğba Hanım keşke şunun hakkında dedikodu yapmasaydınız demez" dedi. Özay, Survivor'ın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu söyledi ve herkese teşekkürlerini iletti.








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