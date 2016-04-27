

Survivor'da kimin elendiği ortaya çıkar çıkmaz sosyal medyada Semih fırtınası esti. Survivor'da bu hafta elenecek adaylar listesinde bulunan Semih elenmeyince hayranları sosyal medyayı adeta salladı. Tuğba Özay ise Survivor'dan ayrılırken duygusal anlar yaşadı. Survivor'da Acun Tuğba Özay'ın elendiğini açıklamasının ardından Özay hakkında onu biraz da olsun mutlu edecek sözler söyledi.







TUĞBA ÖZAY GİDECEĞİMİ HİSSETTİM







Survivor'da eleme sonrası hislerini dile getiren Tuğba Özay, "Gideceğimi hissetmiştim Atakan'a söyledim" dedi. Özay, Nagihan'ı kastedererek, "Güzel bir dostluk yaşadığımı düşünmüştüm sonrasında o da bozuldu" dedi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Tuğba Özay umarım ülkeme döndüğüm zaman sokakta insanlar bana "Tuğba Hanım keşke şunun hakkında dedikodu yapmasaydınız demez" dedi. Özay, Survivor'ın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu söyledi ve herkese teşekkürlerini iletti.