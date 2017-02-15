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survivor'da elenen isim belli oldu..

SURVİVOR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU..

Survivor'da elenen isim dün akşam belirlendi. SMS oylarında en düşük oyu alan yarışmacı Survivor hayatına veda etti. Peki Survivor'da dün akşam kim elendi? İşte Survivor'a veda eden yarışmacı

Tarih : 15 Şubat 2017, 09:12
Puan Ver : Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu..(8/10)9


Dokunulmazlık oyunlarında kaybederek iki konseyde de eleme adayı çıkaran Survivor Gönüllüler Takımı'nda Erdi, Elif, Sadin, Yiğit ve Gökhan eleme adayı olmuştu. 5 ismin SMS oylamasına çıktığı Survivor 2017'de konseyde büyük heyecan yaşandı. SMS oylamasında en az oyu alan isim Survivor'a ve arkadaşlarına veda etmek zorunda kaldı. Survivor'a gönüllüler takımından veda eden isim Yiğit İzik oldu.



 



kaynak:hürriyet








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