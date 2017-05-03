

Gönüllüler takımından Burçak Tuncer'in veda ettiği ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2017'deki yeni kuralları anlattı.







Yarışmacı sayısının azalması nedeniyle önemli bir değişikliğe gittiklerini belirten ünlü televizyoncu, ödül oyunları ve dokunulmazlıkların her iki turunda da 5 değil 6'ya ulaşan takımın kazanacağını duyurdu.







Acun Ilıcalı, turlarda beraberliğin söz konusu olup final turuna kalınması durumunda ise 5 değil 3 sayı alan takımın galibiyet elde edeceğini açıkladı.







kaynak:milliyet