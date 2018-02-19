SURVİVOR'DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI! NİHAT DOĞAN, ESKİ GÜNLERİNİ MUMLA ARIYOR
Adaya gitmeden önce adada All Star takımının lideri olacağının sinyallerini veren Nihat Doğan, reyting rekortmeni yarışmanın en silik isimlerinden biri oldu.
Yarışmaya gitmeden önce gerek sunuculuğunu yaptığı programda, gerekse konuk olduğu programlarda Survivor'da All Star takımının lideri olacağının sinyallerini veren Nihat Doğan, adada umduğunu bulamadı.
ESKİ GÜNLERİNİ MUMLA ARIYOR
Haberler.com'da yer alan habere göre; Birbirinden güçlü isimlerin boy gösterdiği yarışmada gölgede bu zamana kadar gölgede kaldığı gözlenen Nihat Doğan, eski günlerini mumla arıyor. Özellikle Turabi'nin liderlik rolünü üstlendiği All Star takımında silik bir imaj çizen Nihat Doğan'ın önümüzdeki haftalarda kendisine nasıl bir yol çizeceği merak ediliyor.
ÖNCEKİ DÖNEME DAMGA VURDU
Hatırlanacağı üzere Nihat Doğan, önceki dönem katıldığı yarışmada aforizmaları ve kendine has hareketleri ile büyük ses getirmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Şaşkın Gözleri Umursamadı! Kadın Yolcu İç Çamaşırını Uçakta Kuruttu
- 2 Çocuk Annesi Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisi İle Defalarca İlişkiye Girdi
- Abd Yargısı Trump'ı Çıldırttı: Rusya Bize Bir Tarafıyla Gülüyor!
- Bir Yardım Skandalı Daha! Depremzedelerle Yemek Karşılığında Cinsel İlişkiye Girdiler
- Trump'ın Çin Ziyaretinde Kriz! Korumalar Birbirine Girdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar