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Survivor'da Büyük Hayal Kırıklığı! Nihat Doğan, Eski Günlerini Mumla Arıyor

SURVİVOR'DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI! NİHAT DOĞAN, ESKİ GÜNLERİNİ MUMLA ARIYOR

Adaya gitmeden önce adada All Star takımının lideri olacağının sinyallerini veren Nihat Doğan, reyting rekortmeni yarışmanın en silik isimlerinden biri oldu.

Tarih : 19 Şubat 2018, 16:20
Puan Ver : Survivor'da Büyük Hayal Kırıklığı! Nihat Doğan, Eski Günlerini Mumla Arıyor(5/10)1

Yarışmaya gitmeden önce gerek sunuculuğunu yaptığı programda, gerekse konuk olduğu programlarda Survivor'da All Star takımının lideri olacağının sinyallerini veren Nihat Doğan, adada umduğunu bulamadı.

ESKİ GÜNLERİNİ MUMLA ARIYOR

Haberler.com'da yer alan habere göre; Birbirinden güçlü isimlerin boy gösterdiği yarışmada gölgede bu zamana kadar gölgede kaldığı gözlenen Nihat Doğan, eski günlerini mumla arıyor. Özellikle Turabi'nin liderlik rolünü üstlendiği All Star takımında silik bir imaj çizen Nihat Doğan'ın önümüzdeki haftalarda kendisine nasıl bir yol çizeceği merak ediliyor.

ÖNCEKİ DÖNEME DAMGA VURDU

Hatırlanacağı üzere Nihat Doğan, önceki dönem katıldığı yarışmada aforizmaları ve kendine has hareketleri ile büyük ses getirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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