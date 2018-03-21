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Survivor'da bomba iddia: Adem ve Turabi yumruk yumruğa kavga etti!

SURVİVOR'DA BOMBA İDDİA: ADEM VE TURABİ YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİ!

Survivor'da All Star oyuncuları Adem ve Turabi'nin Acun Ilıcalı ve kadın oyunculardan özür dilemesi sosyal medyada iki yarışmacının birbiriyle kavga ettiği iddialarına neden oldu.

Tarih : 21 Mart 2018, 01:50
Puan Ver : Survivor'da Bomba İddia: Adem Ve Turabi Yumruk Yumruğa Kavga Etti!(7/10)3

Survivor'da All Star oyuncuları Adem ve Turabi, Acun Ilıcalı ve kadın oyunculardan "Yaşananlardan" dolayı özür diledi. İki yarışmacının özür dilemelerinin nedeni net olarak anlaşılamadığı için sosyal medyada iddialar birbirini izledi.

YUMRUKLAŞTIKLARI KONUŞULUYOR

İddialar içerisinde en yaygın olanı ise Adem ve Turabi'nin Yunan takımı ile yaptıkları oyun sonrası arabada kavga ettikleri hatta yumruklaştıkları yönünde.

İDDİALARLA İLGİLİ GÖRÜNTÜ VE NET BİR AÇIKLAMA YOK

Ancak ortada ne kavgaya ait ne görüntü ne de net bir açıklama var. Bununla birlikte iki yarışmacının özellikle kadın oyunculardan özür dilemesi kavga iddialarını güçlendiriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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