SURVİVOR'DA BAYGINLIK GEÇİREN MERVE'YE GÖNÜLLÜLER İNANMAYINCA ORTALIK KARIŞIYOR
Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor'da, Merve suya düşüp boğulma tehlikesi geçiriyor. Gönüllüler takımından Batuhan inanmayıp "Şov yapıyor." deyince herkes geriliyor.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler birbirine giriyor.
"ŞOV YAPIYOR BIRAKIN"
Oyun esnasında dengesini kaybedip suya düşen Merve suda baygın halde kalıyor. Gönüllüler takımından Batuhan, Merve'ye inanmayıp şov yaptığını iddia ediyor. Bunun üzerine Turabi "Sen böyle bir şey iddia edemezsin." deyip Batuhan'ın üzerine yürüyor.
Kaynak: haberinburada
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