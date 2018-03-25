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Survivor'da Baygınlık Geçiren Merve'ye Gönüllüler İnanmayınca Ortalık Karışıyor
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Survivor'da Baygınlık Geçiren Merve'ye Gönüllüler İnanmayınca Ortalık Karışıyor

SURVİVOR'DA BAYGINLIK GEÇİREN MERVE'YE GÖNÜLLÜLER İNANMAYINCA ORTALIK KARIŞIYOR

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor'da, Merve suya düşüp boğulma tehlikesi geçiriyor. Gönüllüler takımından Batuhan inanmayıp "Şov yapıyor." deyince herkes geriliyor.

Tarih : 25 Mart 2018, 08:20
Puan Ver : Survivor'da Baygınlık Geçiren Merve'ye Gönüllüler İnanmayınca Ortalık Karışıyor(6/10)2

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler birbirine giriyor.

"ŞOV YAPIYOR BIRAKIN"

Oyun esnasında dengesini kaybedip suya düşen Merve suda baygın halde kalıyor. Gönüllüler takımından Batuhan, Merve'ye inanmayıp şov yaptığını iddia ediyor. Bunun üzerine Turabi "Sen böyle bir şey iddia edemezsin." deyip Batuhan'ın üzerine yürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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