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survivor'da anıl takımdan ayrılıp mağaraya yerleşti!

SURVİVOR'DA ANIL TAKIMDAN AYRILIP MAĞARAYA YERLEŞTİ!

Survivor 2017 gönüllüler takımında yarışan Anıl, yağmurdan ve doğanın acımasız şartlarından korunmak için mağaraya yerleşti. Anıl'ın mağaraya yerleştiğini öğrenen Acun Ilıcalı, şaşkınlığını gizleyemedi

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:36
Puan Ver : Survivor'da Anıl Takımdan Ayrılıp Mağaraya Yerleşti!(5/10)3


 Survivor 2017'de gönüllüler takımında yarışan Anıl, mağarada yaşamaya başladı. Anıl'ın zorlu Survivor koşullarından korunmak için mağarada yaşamaya başladığını duyan Acun Ilıcalı ise şaşkınlığını gizleyemedi.



 



kaynak:posta








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