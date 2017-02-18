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survivor'da açlık krizi yüzünden diskalifiye

SURVİVOR'DA AÇLIK KRİZİ YÜZÜNDEN DİSKALİFİYE

Survivor 2017'de cuma akşamı oynanan ödül müsabakasının ardından şok bir gelişme yaşandı.

Tarih : 18 Şubat 2017, 09:35
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Survivor 2017'de cuma akşamı oynanan ödül müsabakasının ardından şok bir gelişme yaşandı. Adada acil durum konseyini toplayan sunucu Acun Ilıcalı, ada şartlarına uyum sağlayamayan bir yarışmacının elendiğini duyurdu.



Bu yarışmacının gönüllüler takımında yer aldığını söyleyen Ilıcalı, bu ismin Eser West olduğunu bildirdi. Ilıcalı, Eser'in açlık sorununun üstesinden gelemediği için diskalifiye edildiğini ve bundan dolayı acil durum konseyinde yer almadığını açıkladı.



 



kaynak:hürriyet








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