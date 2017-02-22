SURVİVOR YİĞİT O HAREKETİ BÖYLE AÇIKLADI!
Yiğit İzik, Survivor'dan elenmesinin ardından ada konseyde vedalaşmadığı isimler hakkında pişmanlık duyup duymadığı sorusunu yanıtladı.
'Survivor 2017' yarışmasına geçtiğimiz hafta veda eden Yiğit İzik, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programına konuk oldu.
Ada konseyinde bazı arkadaşlarına veda etmeyen Yiğit'e, "Sizin takımda vedalaşmamak adet haline geldi. Senin de vedalaşmadığın arkadaşların var. Şu an olsa yine aynı şeyi yapar mısın? O sinirle ve üzüntüyle anlık bir karar mıydı?" sorusu yöneltildi.
kaynak:milliyet
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