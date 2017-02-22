

'Survivor 2017' yarışmasına geçtiğimiz hafta veda eden Yiğit İzik, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programına konuk oldu.







Ada konseyinde bazı arkadaşlarına veda etmeyen Yiğit'e, "Sizin takımda vedalaşmamak adet haline geldi. Senin de vedalaşmadığın arkadaşların var. Şu an olsa yine aynı şeyi yapar mısın? O sinirle ve üzüntüyle anlık bir karar mıydı?" sorusu yöneltildi.







kaynak:milliyet