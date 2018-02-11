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Survivor start verdi ve Gönüllülere geçen isim belli oldu

SURVİVOR START VERDİ VE GÖNÜLLÜLERE GEÇEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor 2018'de oyun alanına gelen Acun Ilıcalı, gerginliğin önüne geçilmek istendiği için All Star takımından Hakan Hatipoğlu'nun Gönüllüler takımına geçtiğini açıkladı.

Tarih : 11 Şubat 2018, 00:00
Puan Ver : Survivor Start Verdi Ve Gönüllülere Geçen İsim Belli Oldu(10/10)6

Survivor 2018'de oyun alanına gelen Acun Ilıcalı, yarışmacılara gerginliğin önüne geçilmek istendiği için Hakan Hatipoğlu'nun Gönüllüler takımına geçtiğini açıkladı.

OYLAMA İLE KARAR VERİLECEK

Acun Ilıcalı, sayısal eşitlik nedeniyle Gönüllüler takımının konseyde yapacağı oylama sonucunda bir kadın yarışmacının All Star takımına geçeceğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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