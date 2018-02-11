SURVİVOR START VERDİ VE GÖNÜLLÜLERE GEÇEN İSİM BELLİ OLDU
Survivor 2018'de oyun alanına gelen Acun Ilıcalı, gerginliğin önüne geçilmek istendiği için All Star takımından Hakan Hatipoğlu'nun Gönüllüler takımına geçtiğini açıkladı.
Survivor 2018'de oyun alanına gelen Acun Ilıcalı, yarışmacılara gerginliğin önüne geçilmek istendiği için Hakan Hatipoğlu'nun Gönüllüler takımına geçtiğini açıkladı.
OYLAMA İLE KARAR VERİLECEK
Acun Ilıcalı, sayısal eşitlik nedeniyle Gönüllüler takımının konseyde yapacağı oylama sonucunda bir kadın yarışmacının All Star takımına geçeceğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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