

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programına konuk olan Seda Demir'e, "İlhan Mansız'ın ödül oyununda dokunulmazlık kaybetmeye razı olduğunu söylemesi soru işareti yarattı. Acaba takımdan bazı kişileri göndermek istiyorlar mı, yoksa gerçekten açlığa dayanamıyorlar mı?" sorusu yöneltildi.







İLHAN MANSIZ ÖYLE BÜYÜK BİR HATA YAPAR MI?







Ünlüler takımında yarışmaya veda eden ilk isim olan Seda Demir, "İlhan Mansız ile ilgili yüzde 50 yüzde 50 bir tespitim vardı. Güce dayalı bir dokunulmazlık oyunu (halter) vardı. O oyunda bize stratejiyi belirleyen, hatta gönüllülere de öğreten kişi İlhan'dı. Gönüllülerden birisi 'Sizden öğrendik' dedi. Ancak son oyunda Sema'nın en çok ağırlık hissedilecek kısma astı. Oyunun ardından her defasında 'Benim yüzümden oldu, kusura bamayın' dedi. En önemli yerde yanlış yapması bana enteresan yaptı. Yüzde yüz bilemem. Çok zeki birisi. Galibiyet için varolan birisi. Öyle büyük bir hata yapar mı? Bana çok enteresan geldi. Bu suçlama değil, bir tespitte bulunuyorum" ifadelerini kullandı.







kaynak:posta