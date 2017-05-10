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survivor ogeday'a ilhan mansız tepkisi!

SURVİVOR OGEDAY'A İLHAN MANSIZ TEPKİSİ!

'Survivor 2017'de gönüllüler adına mücadele eden Ogeday Girişken'in, rakip takımda yer alan eski milli futbolcu İlhan Mansız'ı ilerlemiş yaşından dolayı eleştirmesi tartışma konusu oldu.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 15:54
Puan Ver : Survivor Ogeday'a İlhan Mansız Tepkisi!(5/10)7


"Belki Survivor Panorama'da (TV8) çok konuşulmuştur. Ben neredeyse hiç izlemediğim için denk gelmedim.

Ama bir ricam var.

Adanın eskileri orada mevcutları yorumluyorlar. Rica ederim biri çıkıp da Ogeday denen gencin neden böyle değiştiğini sorsa ya? Bir de saygı denen şeyin ne denli önemli olduğunu hatırlatsa.

Belki bir duyan olur da İlhan Mansız'ı 'yaşından dolayı erken emekli ettiği için' arkadaşa 'olmadı birader' diye fısıldar!

Hele ki bu hafta elenirse genç arkadaşımıza tam da nokta atışı yapılmış olur!"



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Survivor  Ogeday  A  İlhan  Mansız  Tepkisi    haber

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