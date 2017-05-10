

"Belki Survivor Panorama'da (TV8) çok konuşulmuştur. Ben neredeyse hiç izlemediğim için denk gelmedim.



Ama bir ricam var.



Adanın eskileri orada mevcutları yorumluyorlar. Rica ederim biri çıkıp da Ogeday denen gencin neden böyle değiştiğini sorsa ya? Bir de saygı denen şeyin ne denli önemli olduğunu hatırlatsa.



Belki bir duyan olur da İlhan Mansız'ı 'yaşından dolayı erken emekli ettiği için' arkadaşa 'olmadı birader' diye fısıldar!



Hele ki bu hafta elenirse genç arkadaşımıza tam da nokta atışı yapılmış olur!"







kaynak:milliyet