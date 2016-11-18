

Durmaz'ın ‘Survivor'da yer almayacağı sorusuna Kırşan, “Kerimcam Durmaz, ‘Survivor'da olmayacak, ama yeni sezonda başlayacak bir Moda programında haftanın bir günü yer alacak” şeklinde konuştu.











kaynak:ntv

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın 'Survivor 2017' kadrosunda olacağı iddia edilmişti.