SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı.
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı Survivor'da sunuculuk yapan Alp Kırşan ‘Survivor 2017' programının çekimlerinin 22 Ocak tarihinde başlayacağını açıkladı.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın 'Survivor 2017' kadrosunda olacağı iddia edilmişti.
Durmaz'ın ‘Survivor'da yer almayacağı sorusuna Kırşan, “Kerimcam Durmaz, ‘Survivor'da olmayacak, ama yeni sezonda başlayacak bir Moda programında haftanın bir günü yer alacak” şeklinde konuştu.
kaynak:ntv
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