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survivor ekibi büyük tehlike atlattı

SURVİVOR EKİBİ BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin içinde bulunduğu yolcu uçağı havada büyük tehlike atlattı ve geri döndü.

Tarih : 04 Temmuz 2015, 19:18
Puan Ver : Survivor Ekibi Büyük Tehlike Atlattı(8.6/10)12


Acun Ilıcalı'nın Survivor ekibinin de içinde bulunduğu yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra iniş takımlarının kapanmaması nedeniyle kalkış yaptığı Ercan Havalimanı'na geri döndü. Uçağın, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra iniş takımlarının kapanmaması nedeniyle, yakıtını denize boşalttıktan sonra Ercan'a geri döndüğü öğrenildi.



Yolcuların başka bir uçakla İstanbul'a gönderileceği ifade edildi.








Etiketler: Survivor  Ekibi  Büyük  Tehlike  Atlattı    haber

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