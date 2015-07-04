Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin içinde bulunduğu yolcu uçağı havada büyük tehlike atlattı ve geri döndü.



Acun Ilıcalı'nın Survivor ekibinin de içinde bulunduğu yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra iniş takımlarının kapanmaması nedeniyle kalkış yaptığı Ercan Havalimanı'na geri döndü. Uçağın, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra iniş takımlarının kapanmaması nedeniyle, yakıtını denize boşalttıktan sonra Ercan'a geri döndüğü öğrenildi.







Yolcuların başka bir uçakla İstanbul'a gönderileceği ifade edildi.