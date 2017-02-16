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Survivor Dan Elenen Yiğit: Elenmemdeki En Büyük Etken
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survivor dan elenen yiğit: elenmemdeki en büyük etken

SURVİVOR DAN ELENEN YİĞİT: ELENMEMDEKİ EN BÜYÜK ETKEN

Survivor'dan elendikten sonra arkasında dönen oyunları bir bir ifşa eden Yiğit, "Elenmemdeki en büyük etken Volkan. Volkan ismimi yazmamış olsaydı sayı olarak daha az kalacaklardı" dedi.

Tarih : 16 Şubat 2017, 09:13
Puan Ver : Survivor Dan Elenen Yiğit: Elenmemdeki En Büyük Etken(8/10)6


"ELENMEMDEKİ EN BÜYÜK ETKEN VOLKAN"



Takım arkadaşı Volkan Çetinkaya'ya tepki gösteren Yiğit İzik, "Elenmemdeki en büyük etken Volkan. Erdi ve Eser hakkında 'Ben bu adamlarla yapamam' dedikten sonra bu adamlarla beraber kulis yaptı ve ismim potaya çıktı. Volkan ismimi yazmamış olsaydı sayı olarak daha az kalacaklardı. Volkan, performansımı düşük bulduğunu söyledi. Doğru bir karar vermediler. Çünkü Erdi ve Sadin faktörü var. Volkan umarım yaptığı bu kulisten pişman olmaz" dedi.



"İNŞSALLAH FİNALE GİDERLER"



Hangi yarışmacıları final koltuğunda görmek istediği sorulan Yiğit, "Gökhan, Ogeday ve Elif'in finale kalmalarını çok isterim. En iyi anlaştığım arkadaşlarımdı. Kişiliklerinden ödün vermeyen insanlar. İnşallah finale giderler" şeklinde konuştu.



"KİMSEYE GÜVENMEMEM GEREKTİĞİNİ ÖĞRETTİ"



Yiğit İzik, gönüllüler adasında bir takım göremediğini vurgulayarak, "32 yaşındayım. Survior kimseye güvenmemem gerektiğini bir kez daha öğretti. İnanıyorum, doğruluk ve dürüstlük bir gün kazanacak" ifadelerini kullandı



 



kaynak:haberler








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