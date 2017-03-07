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survivor berna gerçeği öğrenince şoke oldu!

SURVİVOR BERNA GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU!

Gönüllüler adına yarışan Berna Keklikler, takım arkadaşlarının açıklamasıyla öğrendiği, son dokunulmazlık oyunu sırasında Sema Apak'ın kendisi hakkında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Tarih : 07 Mart 2017, 14:05
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"SANA AĞIR KONUŞTU"



Elif Şadoğlu ve Ogeday Girişken, "Sema orada çok büyük pot kırdı. Sana ağır konuştu. 'Beyinsiz' dedi, 'Hayal kırıklığı' dedi. Duymadın mı?" ifadelerini kullandı.



Hem rakip yarışmacılar hem de takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla dikkati çeken Berna, "Sen şaka mısın? Nasıl duyayacağım, suyun içindeydim. Eğer duysaydım suya düşmenin siniriyle mümkün değil susmazdım. Kimse de umurumda olmaz. Kavgamı da, tartışmamı da yaparım. Ben o lafı içime atacak değilim" karşılığını verdi.



 



kaynak:milliyet








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