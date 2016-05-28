

Survivor'ın dün yayınlanan bölümü heyecanlı bir ödül Oyununa sahne oldu. Davit Guetta konserine gitmeye hak kazanan taraf, 10'a 7'lik skorla ünlüler takımı oldu. Sunucu Alp Kırşan, ödül oyunu öncesi Atakan Arslan'ın, oyun parkuruna neden yer almadığını açıkladı.







ATAKAN 48 SAAT GÖZETİM ATINDA OLACAK







Alp Kırşan, "Doktorumuz Metin Kuş, Atakan'ı 48 saat gözetim altında tutmak istedi. Bu yüzden bugün burada olamıyor. Doktorumuz onay verdiği anda yanınızda yerini alacak" ifadelerini kullandı.







Ünlüler takımının başarılı yarışmacısı, geçtiğimiz günlerde oyun sırasında başına aldığı sert darbe nedeniyle herkesi korkutmuştu. Atakan, sakatlığı nedeniyle takım arkadaşlarıyla birlikte Amerika ödlüne gidememişti.