SURVİVOR ALL STAR'DA HİLMİ CEM BÜYÜK FİNALDE!
Survivor All Star'da büyük finale yaklaşılıyor. Dün akşamki bölümünde bir isim daha finale gitmeye hak kazandı.
Daha önce Kıbrıs'a gitmeyi garantileyen ilk isim Turabi Çamkıran olmuştu. Begüm, Hasan ve Merve Aydın'ı elemeyi başaran Hilmi Cem dokunulmazlık oyununu kazanarak Turabi'nin ardından Kıbrıs'taki büyük finale gitmeyi başardı.
Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kaybeden yarışmacıları artık çok önemli bir dokunulmazlık oyunu bekliyor. Yarınki dokunulmazlık oyununu kazanan Kıbrıs'a gidebilecek.
SURVIVOR'DA TEK DOKUNULMAZLIK KALDI
Büyük final için tek bir dokunulmazlık oyunu kaldı. Yarınkidokunulmazlık oyununu kazanan bir isim daha Kıbrıs'a gitmeyi garantileyecek. Kazanamayan iki isim SMS oylamasına çıkacak ve burada bir isim daha Survivor All Star'a veda edecek.
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