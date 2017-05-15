

'Survivor 2017'de dün akşam ekranlara gelen dokunulmazlık oyunu sırasında dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Bench'te oturan Adem Kılıççı'dan takım arkadaşı Sabriye Şengül'e şok bir hareket geldi.







Berna Keklikler ile yaşadığı tartışmalar nedeniyle Adem'i kıskandığı yorumları yapılan Sabriye, kolunu takım arkadaşının bacağına koydu. Bu durumdan rahatsız olan Adem ise Sabriye'nin kolunu bacağından uzaklaştırdı.







O anlarda Sabriye'nin yüzünün düşmesi dikkatli Survivor izleyicilerinin gözünden kaçmadı.







kaynak:milliyet