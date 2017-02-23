

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Yarışma Kağıt Üzerinde Kaldı" başlıklı yazısı şöyle:



"Survivor (TV8) haftanın 6 gününe çıktı. Bir ay kadar sonra ada maceralannı sanırım tüm günlerde izleyeceğiz.



Önceki gün ünlüler takımından Berna Öztürk elendi. Zaten tersi olsaydı adada gönüllü filan da kalmayacaktı hani.



Bu arada ödül oyunlarıyla doldurulan günlere bir de ceza oyunu eklendi ki mesele tamamen 'Açlık Oyunları' isimli filmin yerli versiyonuna dönüşmüş oldu.



Survivor'ı dizi ya da sinema filmi izler gibi izlemek için bütün şartlar oluştu. İşin yarışma kısmı ise kağıt üzerinde kaldı bana göre."







kaynak:milliyet