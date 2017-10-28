SURVİVOR 2018'İN İLK YARIŞMACISI BELLİ OLDU: CUMALİ AKGÜL
Acun Ilıcalı, konuk olduğu Beyaz Show'da Survivor'a katılmak için Iğdır'dan İstanbul'a kadar yürüyen Cumali Akgül'ün 2018'in kadrosunda yer alan ilk isim olduğunu duyurdu.
Kanal D ekranında yeni sezoan 'merhaba' diyen 'Beyaz Show'da 'Survivor' sürprizi yaşandı. Programa konuk olan Acun Ilıcalı, canlı yayında flaş bir açıklama yaptı.
EFOR TESTİNDEN BAŞARILI SONUÇ ALAMADI
Reyting rekortmeni yarışmaya katılabilmek için Iğdır'dan İstanbul'a kadar yürüyen Cumali Akgül, 'Beyaz Show'da müjdeli haberi aldı. 50 günde yaklaşık 1500 km yürüdükten sonra Acun Ilıcalı ile görüşen Cumali Akgül, efor testinden başarılı sonuç alamamasına rağmen Beyazıt Öztürk ve seyircilerin de ısrarı sonucu hayalini gerçekleştirdi.
ACUN ILICALI CANLI YAYINDA AÇIKLADI
'Beyaz Show' canlı yayını öncesi ekip arkadaşlarıyla bir değerlendirme yaptığını ifade eden Ilıcalı, Cumali Akgül'ün 'Survivor 2018' kadrosunda yer alan ilk isim olduğunu duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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