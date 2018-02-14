SURVİVOR 2018'DE BÜYÜK SÜRPRİZ! 4 YENİ YARIŞMACI GELİYOR
Survivor 2018'de Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Bu sene ilk defa Survivor'un yakın döneminde iki takıma ikişer yarışmacı daha girecek" dedi.
Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde açıkladığı değişikliklerden biri olan ve bu yıl ilk kez uygulanacak kuralda, Survivor'da ilerleyen dönemlerde her iki takımada ikişer yeni yarışmacı katılacak.
SMS OYLAMALARI AÇIKLANMAYACAK
Dışarıdan gelecek olan isimlerin Survivor hakkında yarışmacılara bilgi vermesi yasaklanacak. Değişen bir diğer kural ise SMS oylamasında birinciler dışındaki sıralamalar açıklanmayacak.
Kaynak: haberinburada
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