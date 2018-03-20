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Survivor 2018'de adaya veda eden isim belli oldu

SURVİVOR 2018'DE ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor 2018'de Dokunulmazlık Oyununu kaybeden Gönüllüler Takımından İpek adaya veda etti.

Tarih : 20 Mart 2018, 01:20
Puan Ver : Survivor 2018'de Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu(7/10)3

Survivor 2018'de dün gece yapılan konseyde eleme adayları İpek, Ramazan ve Birsen oldu. Acun Ilıcalı, oylama sonucu İpek'in adaya veda ettiğini açıkladı.

İPEK ADAYA VEDA ETTİ

Survivor'da dün gece oynanan Dokunulmazlık Oyunu sonrası yapılan konseyde 3 eleme adayı İpek, Ramazan ve Birsen olmuştu. Yapılan halk oylaması sonucu bu hafta adaya veda eden isim ise Gönüllüler Takımından İpek oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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