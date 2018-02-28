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Survivor 2018'de adaya veda eden isim belli oldu!

SURVİVOR 2018'DE ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU!

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından Gizem yarışmaya veda etti.

Tarih : 28 Şubat 2018, 02:00
Puan Ver : Survivor 2018'de Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!(6/10)2

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından Gizem Kurtulan yarışmaya veda etti.

Survivor 2018'den ikinci hafta eleme adayları Gizem, Birsen, Cumali ve Ramazan'dı. Gizem adaya veda etti.

GİZEM KURTULAN KİMDİR?

23 Yaşında Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde fitness antrenörlüğü yapıyor. Uzun yıllar lisanslı olarak basketbol oynamış. Triatlon'da Türkiye üçüncüsü olmuş. 10 yıldır sporla uğraşıyor. 8 yıl lisanslı olarak sporla ilgileniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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