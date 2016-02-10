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survivor 2016'da ünlüler takımına seda tetik katıldı!

SURVİVOR 2016'DA ÜNLÜLER TAKIMINA SEDA TETİK KATILDI!

Survivor 2016‘ya sonradan SMS oylaması ile ünlüler takımına katılan yarışmacı belli oldu. SMS sonuçlarına göre ünlüler takımına girmeye hak kazanan yarışmacı Seda Tetik oldu.

Tarih : 10 Şubat 2016, 09:31
Puan Ver : Survivor 2016'da Ünlüler Takımına Seda Tetik Katıldı!(6/10)7


Survivor 2016'da bu sene bir ilk yaşandı. 11. sezonuyla TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasındaki yeni kuralı Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımlarına baştan dahil olmayan 4 sürpriz isimden ikisi, yapılacak oyunları kazanan takıma katılacaktı..



Survivor'a 4 yeni isim aday olarak dahil oldu. Yağmur Özdemir, Spartalı Mehmet,Alper Deniz, Seda Tetik. Bu 4 isimden hangisinin yarışmaya katılacağını SMS oylaması sonucunda vatandaşlar belirledi. Yapılan oylamada Seda Tetik ünlüler takımına dahil oldu.



Gelecek hafta yapılacak yeni oyunu kazanan takım kalan 3 yarışmacı adayından birini kendi takımlarına katabilecek. Yağmur Özdemir, Spartalı Mehmet ve kaptan Alper Deniz'den biri yeniden yapılacak sms oylaması sonucunda Survivor'a katılmaya hak kazanacak. Kalan iki yarışmacı için ise Survivor macerası başlamadan bitecek.








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