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survivor 2016'da elenen isim belli oldu

SURVİVOR 2016'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor 2016'da kim elendi sorusu dünün merak edilen konusu oldu. Survivor eleme gecesinde ada konseyinde ismi çıkan; üç isimden Ezgi Avcı SMS oyları sonucuyla adaya veda etti.

Tarih : 11 Mayıs 2016, 09:29
Puan Ver : Survivor 2016'da Elenen İsim Belli Oldu(9/10)7


Survivor 2016'da birleşme sonrasındaki ilk eleme konseyinde bu hafta Atakan, Ezgi ve Yunus'un adı eleme için yazılmıştı. SMS oyları sonucunda Survivor 2016'da elenen son isim Ezgi Avcı oldu.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Acun Ilıcalı'nın oylama sonucunu açıklamasının ardından Ezgi Avcı gözyaşlarını tutamadı. Adada 3,5 ay geçirdiğini söyleyen Ezgi, "Güzel bir rekabet ortamı bu. Hayatta karşılaşmadığım çok şeyle karşılaştım burada. Dostu, seveni onu da gördüm. Nasıl arkandan iş çevrildiğini de gördüm. Yalnızca tek dost edindim. Benim için hayırlısı buymuş. Kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.



Ezgi‘nin adada en yakın olduğu kişi olan Atakan da Ezgi'nin elenmesiyle büyük üzüntü yaşadı.



SURVİVOR'DA HER HAFTA BİRİ ELENECEK



Acun Ilıcalı bundan böyle Survivor'da haftada iki dokunulmazlık oyunu oynanacağını ve haftada bir eleme oynanacağını açıkladı. Acun Ilıcalı, kısa bir süre sonra toplu SMS alınacağı ve bu sonuçların son haftalardaki elemelerde kullanılacağını açıkladı.



Bunun hemen olmayacağını ilerleyen zamanda olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, seyircilerin artık herkes hakkında fikri olduğunu ve kararlarının artık belli olduğunu söyledi.








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