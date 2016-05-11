

Survivor 2016'da birleşme sonrasındaki ilk eleme konseyinde bu hafta Atakan, Ezgi ve Yunus'un adı eleme için yazılmıştı. SMS oyları sonucunda Survivor 2016'da elenen son isim Ezgi Avcı oldu.







GÖZYAŞLARINI TUTAMADI







Acun Ilıcalı'nın oylama sonucunu açıklamasının ardından Ezgi Avcı gözyaşlarını tutamadı. Adada 3,5 ay geçirdiğini söyleyen Ezgi, "Güzel bir rekabet ortamı bu. Hayatta karşılaşmadığım çok şeyle karşılaştım burada. Dostu, seveni onu da gördüm. Nasıl arkandan iş çevrildiğini de gördüm. Yalnızca tek dost edindim. Benim için hayırlısı buymuş. Kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.







Ezgi‘nin adada en yakın olduğu kişi olan Atakan da Ezgi'nin elenmesiyle büyük üzüntü yaşadı.







SURVİVOR'DA HER HAFTA BİRİ ELENECEK







Acun Ilıcalı bundan böyle Survivor'da haftada iki dokunulmazlık oyunu oynanacağını ve haftada bir eleme oynanacağını açıkladı. Acun Ilıcalı, kısa bir süre sonra toplu SMS alınacağı ve bu sonuçların son haftalardaki elemelerde kullanılacağını açıkladı.







Bunun hemen olmayacağını ilerleyen zamanda olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, seyircilerin artık herkes hakkında fikri olduğunu ve kararlarının artık belli olduğunu söyledi.