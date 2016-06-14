

Survivor'da nefes kesen dokunulmazlık Oyunu yaşandı. Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler Yarışmanın son haftalarına yaklaşırken kritik bir dokunulmazlık oyununa çıktılar. Survivor 2016'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki büyük finale haftalar kala bir isim daha adaya veda edecek. Survivor'da Serkay mıı İbrahim mi sms oylaması eleme adayı oldu? Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyunu 13 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde oynandı. Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden takım gönüllüler takımı oldu. Serkay, İbrahim ve Damla'dan oluşan gönüllüler takımında son olarak Efecan elenmiş ve takım 3 kişi kalmıştı. Üst üste çok sayıda ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı önce Amerika'da Beyonce konserine sonra da New York ödülüne gitmişti.







SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?







Bu hafta ise dokunulmazlığı ünlüler kazandı. Büyük finale sayılı haftalar kala Ünlüler ve Gönüllüler hayatlarının en kritik dokunulmazlık oyunlarından birine çıktılar. Çok zorlu bir parkurda ellerinden geleni yapan iki takımdan Ünlüler, oyunu 10-7'lik skorla kazandı. Oyun sonrası bir tarafta sevinç hakimken diğer tarafta ise hayal kırıklığı yaşandı.







SURVİVOR'DA ELEMEYE KİM KALDI?







Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler'de bir kişinin ismi gitme adayı olarak yazıldı. Bu haftaki ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında Damla, büyük finale gitmeyi sembol oyununu kazandığı için hak etmişti. Damla'nın adının yazılamadığı oylamada İbrahim ve Serkay mecburiyetten birbirlerinin adını yazdılar. Elemeye kalan ismi ise Damla'nın oyu belirledi ve elemeye kalan yarışmacı İbrahim oldu.







ATAKAN'DAN SEMİH'E: “SIRA SANA GELDİ!”







Eleme gerilimi yükselirken Atakan, Semih'e tepki gösterdi. Semih, yeni bölümdeki dokunulmazlık oyununun dengeleri değiştirebileceğini belirtirken Atakan, Semih'in tutumuna sert tepki verdi. Atakan, Semih'i bu ana kadar insanları elemek için dokunulmazlıkları kaybettirdiğini ama şimdi sıra ona geldiği için Atakan'ı dışarıda bırakmamak lazım, diye konuştuğunu söyledi.







