SÜRÜCÜSÜZ VOLVO YOLA ÇIKMAYA HAZIR
"İsveçli otomobil devi 2017'de sürücüsüz otomobillerini trafiğe çıkarıyor. Sürücüsüz otomobil alanında birçok firma çalışmalarını sürdürüyor. Bu alanda en çok ön plana çıkan isim şüphesiz Googl"
Sürücüsüz otomobil alanında birçok firma çalışmalarını sürdürüyor. Bu alanda en çok ön plana çıkan isim şüphesiz Google. Her ne kadar bir trafik kazasına sebebiyet vermiş olsa da, bugüne kadar sürücüsüz bir şekilde milyonlarca kilometre yol almayı başardı. İkinci sırada ise Ford'u sayabiliriz. Hatta bir ara Google ile Ford'un ortak çalıştığı söylentileri yayılmış, fakat bu iddia Ford tarafından yalanlanmıştı.
Bu alanda gizliden gizliye çalışan bir firma daha var: Volvo. Evet, İsveçli lüks otomobil üreticisi kamuoyu tarafından çok bilinmese de birkaç yıldır sürücüsüz otomobil projesi üzerinde çalışıyor. Fakat bu gizli testler önümüzdeki seneyle birlikte son buluyor. Volvo, 2017 ile birlikte tıpkı Google'ın yaptığı gibi sürücüsüz otomobillerini trafikte denemeye başlayacak.
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