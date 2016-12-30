





Sürücüsüz elektrikli otobüs Arma 2017'nin ilk çeyreğinde Singapur‘da trafiğe çıkarak ilk sınavını veriyor . ‘Yüzde 100' otonom ve elektrikli olan Sürücüsüz Otobüs Arma, Fransız şirket Navya tarafından üretiliyor.



Geleceği yorumlayan çoğu insan tarafından bir hayalden çok artık gerçeğe dönüştülebilir proje olan sürücüsüz araçlar konusunda ülkeler çalışmalarına bir nevi hız kazandırdı. Otonom denilen ve genelde elektrikle çalışan sürücüsüz araçlara uçak, araba gibi taşıtlarla şahit olmuştuk. İleride toplu taşıma adına büyük bir devrim yaratacak bir başka otonom teknolojisi bu kez otobüslere geldi. Sürücüsüz Otobüs artık hayatımıza çok yakın. Elektrikle çalışan otobüsler özellikle şehir içi ulaşımlarda oldukça çevreci ve ekonomik olması planlanıyor.



Şehrin gürültüsünden trafiğin işkencesinden ve gaz haline dönüşen yakıtlardan otonom teknolojisiyle kurtulmak mümkün. Biraz teknik detaylara inelim. Bakalım bu yeni sürücüsüz elektrikli otobüsler olan Arma nasıl çalışıyor? Nasıl teknik özellikleri var?







15 kişilik yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtilen Arma'nın hızı 45 km/s. olarak gösteriliyor. Ekim 2015‘te tanıtılan sürücüsüz otobüs Arma, nihayet Nanyang teknoloji üniversitesi sayesinde Singapur'da yollara çıkma şansı yakalıyor.



İlk olması bir yana üniversitenin servis aracı olarak hizmet verecek olan Arma, CleanTech parkı ile Nanyang teknoloji üniversitesi kampüsü arasında ulaşım sağlaması bekleniyor. Aracın gideceği mesafe hesaplandığında yaklaşık 1.5 km. oalrak göze çarpıyor. Tamamen elektrikli bir araç olan Arma'nın batarya ömrüne gelecek olursak; trafiğe göre değişim göstermekle birlikte yarım gün olarak belirtiliyor.



Diğer özelliklerine gelecek olursak; çeşitli sensörler, kamera ve GPS sayesinde otonom hizmet verebilen Arma, yollara çıkacak tek sürücüsüz araç olma özelliğini maalesef kendisinde barındıramayacak. Bunun yanı sıra aynı zamanda yine kamera, sensörler ve GPS ile modifiye edilmiş 2 adet otobüsün de aynı güzergahta shuttle hizmeti vereceği de söyleniyor. Üniversitedeki bir hayli heyecanlı araştırmacılar ise sürücüsüz araçları kontrol edebilmek adına yazılım geliştirmeye şimdiden başladılar. Bakalım bu heyecanlar ve denemeler bize çok yakında beklediğimiz o çevreci otonom teknolojisini sağlayabilecek mi?







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