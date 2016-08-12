SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI SONA ERECEK!
Erzurum-Bayburt karayolunda Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'i birbirine bağlayacak Kop Tüneli'nin yüzde 38'i tamamlandı.
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'i birbirine bağlayan Erzurum-Bayburt karayolunda Kop Tüneli inşaatı devam ediyor.
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum-Bayburt karayolu üzerindeki 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı'nın altından geçen tüneldeki çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü söyledi.
Tünel çalışanlarının 4 yıldır tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Azizoğlu, 6 bin 500 metre uzunluğundaki tünelin her iki 2 tüpünde zorlu zemine rağmen 2 bin 250 metre ilerleme sağlandığını söyledi.
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