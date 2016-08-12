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sürücülerin korkulu rüyası sona erecek!

SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI SONA ERECEK!

Erzurum-Bayburt karayolunda Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'i birbirine bağlayacak Kop Tüneli'nin yüzde 38'i tamamlandı.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 15:17
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Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'i  birbirine bağlayan Erzurum-Bayburt karayolunda Kop Tüneli inşaatı devam ediyor.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Erzurum-Bayburt karayolu üzerindeki 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı'nın altından  geçen tüneldeki çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü söyledi.



Tünel çalışanlarının 4 yıldır tüm hızıyla devam ettiğini anlatan  Azizoğlu, 6 bin 500 metre uzunluğundaki tünelin her iki 2 tüpünde zorlu zemine  rağmen 2 bin 250 metre ilerleme sağlandığını söyledi.








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