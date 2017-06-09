Yanlış park trafiği kilitlese de, çekicilerin belli limitleri olduğu ve bu işi ticarete döktükleri iddia ediliyor. Kimine göre ise çekiciler adeta 'ava' çıkıyor.



Günden güne artan araç yoğunluğu, İstanbul trafiğinde sorunları da beraberinde getiriyor. Kent trafiğinin en önemli nedenlerinden biri de sürücü hataları. Araç yoğunluğunun getirdiği park sorunuyla birlikte kuralları hiçe sayan sürücülerin olur olmaz yerlere park etmesi zaten dar olan sokakları geçilmez hale getiriyor. Sokaklarda kıpırdayacak yer bırakmayan bu ihlale karşı da çekiciler devreye giriyor.







Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu ve Uzay Kesmen'in haberine göre aracını park ettiği yerde bulamayan vatandaşlar, kendilerini bir anda yediemin otoparklarında ceza öderken buluyor. Bazı bölgelerde bir çekici turunu 9 dakikada tamamlarken, bazı yerlerde 5 dakikada bir araç çekiliyor.







kaynak:milliyet