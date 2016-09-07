

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) ile adece Ordu'da, 10 ayda 468 bin araca ceza kesildiği ortaya çıktı.







Pilot bölge seçilen bazı illerde hizmete giren Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES), sürücülerin kurallara uymasını sağlamaktan çok, tuzağı andırıyor. Ordu'da 18 Kasım'da hizmete giren TEDES, Ünye ilçesi girişinden başlayarak kurulan 9 kule radar cihazı ile 11 araç plaka tanıma sistemi ışık ve hız ihlallerini görüntülü ve fotoğraflı olarak tespit ediyor.