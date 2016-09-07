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sürücülerin kabusu oldu! 470 bin araca ceza

SÜRÜCÜLERİN KABUSU OLDU! 470 BİN ARACA CEZA

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) ile adece Ordu'da, 10 ayda 468 bin araca ceza kesildiği ortaya çıktı.

Tarih : 07 Eylül 2016, 16:30
Puan Ver : Sürücülerin Kabusu Oldu! 470 Bin Araca Ceza(10/10)7


Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) ile adece Ordu'da, 10 ayda 468 bin araca ceza kesildiği ortaya çıktı.



Pilot bölge seçilen bazı illerde hizmete giren Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES), sürücülerin kurallara uymasını sağlamaktan çok, tuzağı andırıyor. Ordu'da 18 Kasım'da hizmete giren TEDES, Ünye ilçesi girişinden başlayarak kurulan 9 kule radar cihazı ile 11 araç plaka tanıma sistemi ışık ve hız ihlallerini görüntülü ve fotoğraflı olarak tespit ediyor.








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