

Bursa Oto Tamirciler Odası Başkanı Abdülkadir Kargılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürücülerin, yakıt ikaz lambası dahil uyarı ışıklarını kesinlikle önemsemesi gerektiğini söyledi.







Araç sahipleri arasında "Işık yandıktan sonra 80-100 kilometre daha gider" şeklinde bir inanış olduğunu belirten Kargılı, "Bu yüzden kimse ışık yansa da dikkate almıyor. Depoyu yarımın altına indirmeden yakıt ikmali yapılmalı. Aksi halde bunun araçlara ve bütçelere zarar verdiğini bilmemiz gerekir" dedi.







Dikiz aynalarına nasıl sürekli bakılıyorsa sık aralıklarla deponun da kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çeken Kargılı, şöyle konuştu:







"Daha ucuza yakıt alırım düşüncesiyle ya da başka bir nedenle erteleyerek aracına yakıt almayan ve yoluna devam eden sürücülerin, araçları yolda kaldığında ilk masrafı kurtarıcıyla başlıyor. Çoluk çocuk perişan oluyor. Onun için araca özen göstermek yakıt alımına dikkat etmekle başlar. Araçların yüzde 90'ı elektronik sitemlerle donatılmış. Yolda tamir olunacak Otomobiller yok artık. Sürücüler, yakıt ikaz lambasının yanmasına kesinlikle izin vermesin. Depoda mazot, benzin, azaldığı zaman dış yollarla deponun dibinde oluşacak pislik, pompa vasıtasıyla enjektörlere düzgün verilemiyor. Pompanın tıkanması, düzgün sistemde araca yakıt üflememesi, aracın enjektör sistemini bozuyor. Düzgün ayarlı pistonlara yakıt verilmediği zaman piston erime arızası yapar. Hatta 'silindirde kol çıkması' olarak bilinen arıza oluşur. 20, 30 liralık yakıt almaktan kaçarken zararlı çıkabilirler."