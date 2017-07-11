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Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni model yürürlüğe girdi

SÜRÜCÜLER DİKKAT! TRAFİK SİGORTASINDA YENİ MODEL YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Zorunlu trafik sigortasında hasar frekansı yüksek basamak veya araç grupları için "Riskli Sigortalılar Havuzu" uygulamasını hayata geçiren yönetmelik değişikliği yayımlandı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:02
Puan Ver : Sürücüler Dikkat! Trafik Sigortasında Yeni Model Yürürlüğe Girdi(9/10)5

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, hasar frekansı yüksek basamak veya araç grupları için 12 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere "Riskli Sigortalılar Havuzu" kuruldu.

PRİM HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN TESPİT EDİLECEK

Havuz kapsamındaki trafik sigortası poliçelerine ilişkin prim ve hasar, sigorta şirketleri arasında paylaştırılacak. Bu sigortalıların primi Hazine Müsteşarlığı tarafından tespit edilecek.

Havuz kapsamında trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçınan ve bu sebeple Hazine Müsteşarlığı'nca uyarılan sigorta şirketinin, bu durumu düzeltmemesi halinde, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ekranlarına erişim yetkisi üç günden az 10 günden fazla olmamak üzere tedbir amaçlı olarak kaldırılabilecek.

ÖDENECEK DEĞER KAYBI TUTARI TEMİNAT LİMİTİNİN YÜZDE 15'İNİ AŞMAYACAK

Müsteşarlık, bahse konu kaçınma fiiline devam eden sigorta şirketi hakkında söz konusu ekranlara erişim yetkisinin sürekli kaldırılması dâhil sigortacılık mevzuatında öngörülen diğer tedbirleri uygulayabilecek.

Yönetmeliğin ekinde tablolara eklenen dipnota göre, sigorta şirketi tarafından ödenecek değer kaybı tutarı, maddi teminat limitinin yüzde 15'ini aşamayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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