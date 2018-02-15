SÜRÜCÜLER DİKKAT! EDS'LER YENİDEN HİZMETTE
Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki Elektronik Denetleme Sistemlerinin yeni eklemelerle birlikte revize edilerek faaliyete geçirildiğini bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika açıklamasına göre İstanbul'un dört bir yanında bulunan EDS'ler artık aktif.
455 ADET İHLAL TESPİT EDEBİLECEK
EDS'lerde; kırmızı ışık, ortalama hız, park, emniyet şeridi, tramvay yolu, ters yön, yaya yolu, ofset taralı alan, dönüş yasağı ve Mobil İhlal Tespit Sistemi olmak üzere, toplam 455 adet ihlal tespit sistemi bulunuyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla İstanbul genelinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemleri yeni yayımlanan usul ve esaslara göre yeni eklemeler de yapılarak revize edildi.
PARA CEZASI UYGULANMAYA BAŞLANDI
Bu kapsamda EDS'lerde; kırmızı ışık, ortalama hız, park, emniyet şeridi, tramvay yolu, ters yön, yaya yolu, ofset taralı alan, dönüş yasağı ve Mobil İhlal Tespit Sistemi olmak üzere, toplam 455 adet ihlal tespit sistemi bulunuyor. Öte yandan, trafik denetimlerinde aktif olarak kullanılmaya başlanılan sistemler ile ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarına Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmeye başlandı.
Kaynak: haberinburada
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