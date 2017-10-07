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Sürücü Rahatsızlanınca Prof. Dr. Orhan Kural, Öğrencilerin Hayatını Kurtardı!
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Sürücü Rahatsızlanınca Prof. Dr. Orhan Kural, Öğrencilerin Hayatını Kurtardı!

SÜRÜCÜ RAHATSIZLANINCA PROF. DR. ORHAN KURAL, ÖĞRENCİLERİN HAYATINI KURTARDI!

İstanbul'dan Zonguldak'a gezi için giden üniversite öğrencilerinin bulunduğu otobüsün sürücüsü rahatsızlanınca sağa sola savrulan aracı, Prof. Dr. Orhan Kural, kontrollü olarak durdurdu.

Tarih : 07 Ekim 2017, 23:40
Puan Ver : Sürücü Rahatsızlanınca Prof. Dr. Orhan Kural, Öğrencilerin Hayatını Kurtardı!(9/10)5

Üniversite öğrencilerinin olduğu otobüsün sürücüsü direksiyon başında rahatsızlandı, faciayı durumu fark eden Prof.Dr. Orhan Kura, hamle yaparak önledi.

İTÜ ÖĞRENCİLERİ OCAK ZİYARETİ İÇİN ZONGULDAK'A GİDİYORDU

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden 42 öğrencinin yanı sıra İTÜ Maden Mühendisliği Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural ile 4 akademisyen, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile eğitim ocağı ziyaretinin yanı sıra madencilik hakkında bilgi almak için Zonguldak'a doğru hareket etti.

SÜRÜCÜ RAHATSIZLANDI, OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

Öğrencileri ve akademisyenleri taşıyan Arif K.'nin kullandığı 34 PJ 3363 plakalı otobüs, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Derince mevkisinde sürücüsünün rahatsızlanması üzerine kontrolden çıktı.

PROF. KURAL, ARACI KENARA ÇEKİP DURDURDU

Sürücünün rahatsızlandığını fark eden Kural, duruma müdahale ederek aracı yolun kenarına çekip durdurdu.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücü Arif K. hastaneye kaldırılırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

GEZİ GRUBU BAŞKA OTOBÜSLE YOLA DEVAM ETTİ

Öte yandan üniversite öğrencileri ve akademisyenler, söz konusu yere çağrılan başka bir otobüsle Zonguldak'ın Ereğli ilçesine geldi.

"BU KADAR GENCE BİR ŞEY OLSAYDI ÇOK ÜZÜLÜRDÜM"

Kural, İzmit'e yaklaştıkları sırada bir anda otobüsün kontrolünün kaybedildiğini belirterek, "Otobüs sağa, sola ve bariyerlere doğru gitmeye başladı. Şoför uyukladı zannettim. 'Şoför Bey.' diye bağırdım. Değişen bir şey olmadı. Araba daha da hızlandı, bariyerlere çarpmaya başladı. Sağ tarafa doğru gitti, yol ayrımına doğru çarpmaya başladı. 'Birinin bir şey yapması lazım.' dedim. Allah bana o gücü verdi, frene bastım. Araba yavaşlamaya başladı. Ben de aracı kontrollü olarak durdurdum. Bu kadar gence bir şey olsaydı çok üzülürdüm. Kendimi mesul hissederdim. Bütün aileler bana emanet ettiler." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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