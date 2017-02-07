

Olay, Şişli Belediyesi önündeki kavşakta yaşandı. Saat 14.00 sıralarında seyir halindeki iki aracın sürücüsü bir anda kavgaya tutuştu. Kavga sırasında olay yerinden geçen polis memuru duruma müdahale ederek tartışmayı sonlandırmak istedi. Bunun üzerine kavga eden vatandaşlardan birinin turizm şoförü olduğu belirlendi. Turizm şoförü, polis ‘siz karışamazsınız' diyerek bağırdı. Üstelik hakaret etti. Bu duruma göz yumamayan polis ekipleri, turizm şoförünü gözaltına almak istedi. O sırada şoför, polis memuruna yumruk attı.







Durumu gören vatandaşlar, araçlarından inerek turizm şoförünü linç etmeye kalktı. Yumruk yiyen polis memuru, yumruk yediği turizm şoförünü vatandaşların elinden kurtardı.







Buna rağmen turizm şoförü bir türlü sakinleşmek bilmiyordu. Polis memuru biber gazı sıkarak şoförü etkisiz hale getirmeyi başardı.







Bu sırada olay yerine birçok polis ekibi geldi.







Turizm şoförü gözaltına aldı.







kaynak:vatandanhaber