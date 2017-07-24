Tarabya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç denize uçtu. O sırada balık tutan bir vatandaş kıl payı ölümden dönerken o anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

İstanbul Tarabya'da meydana gelen ilginç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kontrolden çıkan aracın denize uçtuğu saniyelerde balık tutan bir kişinin yerini değiştirerek kazadan kılpayı kurtulduğu görülüyor.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Kaza bugün Tarabya Sahili'nde meydana geldi. Feci kazada kontrolden çıkan araç denize uçmuştu. Kazada sürücü Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ekiplerin çalışmaları sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Aracın denize uçtuğu ve sahilde balık tutan bir adamın kazadan saniyeler önce yerini değiştirdiği de görülüyor.

Kaynak: haberinburada