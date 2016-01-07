

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak itibarıyla yenilenmesi işlemlerine başlanan sürücü belgeleri için vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla online randevu sistemini devreye soktu.







Buna göre, sürücü belgesi sahipleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait "surucurandevu.egm.gov.tr" adresinden randevu talebinde bulunabilecek, il ve ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini bu yolla gerçekleştirebilecek.







YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİ 84 ÜLKEDE KULLANILABİLECEK







Yeni sürücü belgeleri için vatandaşlardan, tek hekimden alınan "sürücü olur" raporu, 1 biyometrik fotoğraf, parmak izi, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ile hizmet bedeli olan 15 liranın anlaşmalı bankalara yatırıldığını gösteren "ödendi" belgesi istenecek. Bu kapsamda mevcut sürücü belgeleri 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilecek.







Yeni tip sürücü belgeleri, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici sınıfları için 5 yıl, motosiklet, otomobil, traktör ve iş makinesi sınıfları için 10 yıl geçerli olacak.







Ehliyetler, bu sürenin sonunda, sürücü sağlık kontrolünden geçirilerek yeniden düzenlenecek. Yeni tip sürücü belgesini alan sürücüler trafik konvansiyonuna üye 84 ülkede araç kullanabilecek.