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suruç'ta ölenlerin kimlikleri belli oldu

SURUÇ'TA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi'nde dün bombalı intihar saldırısında ölelerin sayısı 32'ye çıktı. Gaziantep'te otopsi işlemi tamamlanan 5'inin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Tarih : 21 Temmuz 2015, 11:11
Puan Ver : Suruç'ta Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu(6/10)6


 Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi'nde dün bombalı intihar saldırısında ölelerin sayısı 32'ye çıktı. Gaziantep'te otopsi işlemi tamamlanan 5'inin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.



Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun (SGDF) dün Kobani'ye yardım amacıyla Suruç'ta düzenlediği basın açıklaması sırasında IŞİD tarafındang erçekleştirildiği belirtilen intihar saldırısında, aralarında eylemi gerçekleştiren canlı bombanın da bulunduğu 32 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'da kaldırıldı.








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