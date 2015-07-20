SURUÇ'TA KORKUNÇ PATLAMA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir patlama meydana geldi. Parça tesirli bombayla gerçekleştirildiği sanılan saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
Saldırı sonrası korkunç görüntüler ortaya çıktı. Saldırıya bir canlı bombanın yol açmış olabileceği de belirtiliyor.
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