

Böylece hayatını kaybeden gençlerin öncelikli olarak kardeşlerine, bu durumun geçerli olmadığı durumlarda ise anne veya babalarına kamuda istihdam hakkı tanınacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2013'te çıkarılan yasa çerçevesinde ilk kez sivil terör mağdurluğu tanımı yapılmış ve terör olaylarından zarar gören vatandaşlara kamuda istihdam ve maaş gibi haklar getirilmişti. Söz konusu haklar, 27 Temmuz 2008'de İstanbul Güngören'de 17 kişinin öldüğü, 154 kişinin de yaralandığı terör saldırısı, 2012 Ramazan Bayramı'nda 10 kişinin can verdiği Antep saldırısı, Kumrular'daki patlamada ölenler ve çok sayıda sivil terör mağdurunu kapsamıştı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde katledilen gençlerin de "sivil şehitlik" kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor.







KOMİSYON KARARI







Suruç'ta meydana gelen bombalı saldırı, önümüzdeki günlerde valilik bünyesinde kurulacak komisyon tarafından incelemeye alınacak. Komisyon kanlı saldırıyı "terör eylemi" hayatını kaybedenleri de "terör mağduru" olarak tanımlarsa, yaşamını yitirenler "sivil şehit" olarak kayıtlara geçecek.







İŞ VE MAAŞ VERİLECEK







Suruç'taki saldırıda can verenlerin sivil şehit olarak sayılması ile öncelikli olarak kardeşlerine, kardeşleri yoksa da anne-babalarına kamuda bir istihdam hakkı tanınacak. Ailelere tazminat verilecek ve kanun çerçevesinde SGK tarafından da ailelere maaş ödenecek.