Mersin'de terör örgütü yandaşlarının sokak gösterileri sırasında atılan aydınlatma fişeği şeklindeki patlayıcı, evinin balkonunda oturan bir vatandaşın ölümüne neden oldu



Edinilen bilgiye göre, son olayları bahane ederek Mersin'de sokak gösterileri düzenleyen terör örgütü yandaşları, bazı mahallelerde yola barikat kurup, ateş yakarak polis ekiplerine taşlı saldırılar düzenledi. Örgüt yandaşlarının sokak gösterileri sırasında Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Siteler Polis Merkezi önünde görev yapan çevik kuvvet polislerine yönelik patlayıcı madde atıldı. Atılan patlayıcılardan biri, 5975 Sokak üzerindeki 2 katlı evin balkonunda oturan 40 yaşındaki Bülent Ecevit Güngör adlı şahsın başına isabet etti. Aydınlatma fişeği şeklindeki patlayıcının başının arka kısmına isabet etmesiyle ağır yaralanan Güngör, ambulans ile Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Göngür kurtarılamadı.







Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, boş aydınlatma fişeği kapsülleri buldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından bölgedeki güvenlik önlemleri arttırılırken, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü bildirildi.