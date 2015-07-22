

Suruç'u kana bulayan canlı bomba Abdurrahman Alagöz'ün 5 Haziran'da Diyarbakır mitingine saldırı düzenleyen Orhan G. ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı.







Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde belediye ait Amara Kültür Merkezi'nin bahçesinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 32'e çıkarken cenazeler ailelerine teslim edilmeye başlandı. Patlamanın ardından yapılan olay yeri incelemesinde kopmuş bir baş ve çeşitli uzuvların incelenmesi neticesinde 32'nci cesedin canlı bomba olduğu kesinleşti. Canlı bombanın Adıyaman iline kayıtlı 1995 doğumlu Abdurrahman Alagöz olduğu iddia ediliyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede detaylı aramaları sonucunda bulduğu 'Abdurrahman Alagöz' adına kayıtlı kimlik üzerine araştırmayı derinleştiren güvenlik birimleri, Alagöz'ün 9 ay önce IŞİD ile bağlantılı gruplara katılmak için yurtdışına çıktığını belirledi. Edinilen bilgiye göre Abdurrahman Alagöz'ün kardeşi Yunus Alagöz de benzer şekilde örgüte katıldı ve 6 aydır Türkiye'ye dönmedi.











DİYARBAKIR BAĞLANTISI







Patlamayla birlikte Amara Kültür Merkezi'nin doğu kısmının duvar kenarına fırlayan bir kısmı parçalanmış 'baş'ın canlı bomba Alagöz'e ait olduğu düşünülüyor. Kafa parçasının, otopsi ve DNA testleri Gaziantep'te devam ediyor. Canlı bomba Alagöz'ün, 7 Haziran Genel Seçimleri'nden hemen önce, 5 Haziran'da Diyarbakır'daki HDP mitingine yapılan bombalı saldırının faili Orhan G. ile bağlantısı araştırılıyor. İstihbarat birimleri, her iki olayın azmettiricilerinin aynı kişiler olma ihtimali üzerinde duruyor.